HRW anklager colombiansk politi for 20 drap

Opprørspoliti slukker en bensinbombe som ble kastet i deres retning under demonstrasjonene. Foto: Jairo Cassiani / AP / NTB

NTB

Human Rights Watch (HRW) skriver i en rapport at de har bevis for at politiet i Colombia har drept 16 demonstranter og forbipasserende med skarp ammunisjon.