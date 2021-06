Australias nest største by ferdig med to uker nedstengning

NTB

Melbournes fem millioner innbyggere er ferdige med å leve innestengt. Etter to uker med strenge regler mener myndighetene koronasituasjonen er bedret.

Melbourne-innbyggernes etterlevelse av reglene har «endret kursen» for koronautbruddet i byen.

I to uker har de måttet holde seg hjemme. De strengeste restriksjonene i Australias nest største by oppheves fra midnatt torsdag. Det skjer etter at det ble registrert kun ett nytt koronatilfelle tirsdag.

– Dette er en god dag. Alle burde være stolte over hva vi har oppnådd sammen, sier fungerende delstatsminister James Merlino i Victoria.

Før restriksjonene ble innført, ble det påvist opp mot 80 positive tester for enten kappa- eller delta-variantene av koronaviruset som stammer fra India.

– Vi vet at dette ikke er over ennå, og før flere er vaksinert i Victoria og resten av landet, kommer viruset fortsatt til å være med oss, sier Merlino.

Innbyggerne i Melbourne får fortsatt ikke reise mer enn 25 kilometer fra hjemmene sine eller ha besøk, men de kan samle seg i grupper på opptil 10 personer utendørs.

Skoler, kafeer og skjønnhetssalonger får åpne igjen, men treningssentre og nattklubber må holde stengt i minst en uke til.

Australia har klart seg relativt godt til nå i pandemien, med kun 30.000 koronatilfeller og 1000 dødsfall tross en befolkning på 25 millioner.

Grensen er fortsatt stengt for de fleste reisende, med unntak for de fra New Zealand.