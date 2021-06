Omfattende skogbrann i Arizona

Det raser en omfattende skogbrann i to fylker i delstaten Arizona sørvest i USA. Tusenvis har allerede måttet evakuere, og brannmannskapene har null kontroll. Foto: Joseph Pacheco via AP / NTB

NTB

Brannmannskaper sliter med å få kontroll på en stor skogbrann i delstaten Arizona i USA. Tusenvis av boliger er evakuert, og mange kan måtte følge etter.

Skogbrannen brer seg over to fylker, og har foreløpig spredt seg i et område på 290 kvadratkilometer. Brannvesenet har ingen kontroll.

Det ble først meldt om brannen fredag, sør for Superior i Pinal fylke, som ligger knapt ti mil øst for delstatshovedstaden Phoenix.

I nabofylket Gila er minst 2.500 boliger blitt evakuert, ifølge fylkets beredskapssjef Carl Melford. Han anslår at folk i rundt dobbelt så mange boliger er pakket og klare til å evakuere på kort varsel.