AFP: «El Chapos» kone vil erkjenne skyld i narkosmugling

NTB

Kona til den fengslede narkobaronen Joaquin «El Chapo» Guzman planlegger å erkjenne å ha bistått ektemannen i smugling av narkotika, skriver AFP.

31 år gamle Emma Coronel Aispuro ble pågrepet ved Dulles internasjonale flyplass i februar under mistanke om at hun hadde medvirket til ektemannens mexicanske narkokartell.

Den tidligere skjønnhetsdronningen ble siktet for et tilfelle av medvirkning til å smugle kokain, metamfetamin, heroin og marihuana til USA. En kilde med kjennskap til saken sier til AFP at hun vil erkjenne straffskyld i retten torsdag, i håp om redusert straff.

Flere amerikanske medier melder også at Coronel vil erkjenne sin rolle i ektemannens kriminelle aktiviteter.

«El Chapo» ledet Sinola-kartellet, et av Mexicos aller største og mest velkjente narkokarteller. Gjennom hans operasjoner ble hundrevis av tonn med narkotika fraktet til USA, og han skal også ha stått bak flere drap på folk som gikk imot ham.

Guzman ble utlevert til USA i 2017 for å bli stilt for retten, og ble dømt til livstid i fengsel to år senere. Kona skal ifølge USAs justisdepartement ha deltatt i kartellets aktiviteter og ved to anledninger bidratt til planer om å hjelpe Guzman med å rømme fra fengsel i Mexico. I 2015 lyktes han med dette.