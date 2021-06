ProPublica: USAs 25 rikeste betaler knapt inntektsskatt

NTB

USAs 25 rikeste, blant dem Jeff Bezos og Elon Musk, betalte i praksis bare 3,4 prosent i skatt mellom 2014 og 2018, ifølge ProPublica.

Ifølge ProPublica skjedde dette samtidig som deres kollektive rikdom økte med mer enn 400 milliarder dollar, tilsvarende 3.309 milliarder kroner, i samme periode.

Den uavhengige journalistikk-nettstedet har fått tilgang til skattevesenet IRS' arkiver om de aller rikeste, og sammenstilt hvor mye de har betalt i føderal inntektsskatt med hvordan formuen deres har økt i oversikten til Forbes' liste over verdens rikeste.

– Ifølge Forbes økte formuene til de 25 menneskene med til sammen 401 milliarder dollar fra 2014 til 2018. De betalte til sammen 13,6 milliarder dollar i føderal inntektsskatt i løpet av de fem årene, viser tallene fra IRS. Det er en enorm sum, men det utgjør en reell skattesats på bare 3,4 prosent, skriver ProPublica.

Til sammenligning betaler den amerikanske medianfamilien 14 prosent i føderal skatt, ifølge ProPublica.

Organisasjonen fant også ut at Amazon-grunnlegger Jeff Bezos betalte ingenting i inntektsskatt i 2007 og 2011, mens Tesla-sjef Elon Musk ikke betalte skatt i 2018. Andre som har unngått inntektsskatt i enkeltår, er milliarder og tidligere New York-ordfører Michael Bloomberg og filantropen George Soros, skriver nettstedet.

En talsperson for Soros, sier til ProPublica at milliardæren tapte penger på investeringene sine i 2016 og 2018 og derfor ikke skyldte inntektsskatt for de årene. Elon Musk svarte på ProPublicas spørsmål med et spørsmålstegn.

Biden-administrasjonen har åpnet etterforskning av hvordan skatteinformasjonen har kommet ut, skriver CNN.