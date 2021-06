En fjerde opposisjonspolitiker pågrepet i Nicaragua

NTB

Ytterligere to opposisjonspolitikere er pågrepet i Nicaragua. Dermed er totalen fire de siste ti dagene. USA fordømmer landets president som en «diktator».

Félix Maradiaga ble pågrepet tirsdag kveld lokal tid etter å ha blitt tilkalt til statsadvokatens kontor for å gi en forklaring. Han er under etterforskning for angivelige forbrytelser mot myndighetene.

Senere samme kveld ble ytterligere en opposisjonell presidentkandidat, Juan Sebastián Chamorro, pågrepet – også han etter å ha blitt avhørt av statsadvokaten. Det melder den statlige TV-kanalen TN8 på Twitter.

I likhet med Maradiga etterforskes han for handlinger som «undergraver uavhengigheten og selvstyret i Nicaragua gjennom å oppfordre til utenlandsk innblanding i landets interne anliggender».

Fire på kort tid

Chamorro er den fjerde potensielle utfordreren til president Daniel Ortega som er pågrepet de siste ti dagene i forkant av valget 7. november. Hans kusine Cristiana Chamorro er også pågrepet. Hun er datter av Violeta Chamorro, som vant valget mot sittende president Daniel Ortega i 1990.

Den siste av de pågrepne er opposisjonspolitikeren Arturo Cruz, som ble pågrepet søndag. Han er tidligere ambassadør i USA.

Maradiaga sier at han ble avhørt i fire timer om sine aktiviteter som tidligere leder for en organisasjon som drev med økonomisk forskning, samt om hvorvidt han hadde bånd til narkosmuglere og om han hadde bedt om sanksjoner mot Nicaragua i løpet av sine turer til USA.

Maradiaga sa han hadde bedt om sanksjoner – ikke for å straffe folket, men for å straffe tjenestemenn i regjeringen som ifølge ham hadde begått forbrytelser mot menneskeheten.

USA fordømmer

Pågripelsene er etter alt å dømme ledd i president Daniel Ortegas forsøk på å hindre andre kandidater å stille mot ham ved neste presidentvalg i november.

USA fordømte pågripelsen og mener verden bør anse Ortega som en diktator.

– Den vilkårlige pågripelsen av presidentkandidat Felix Maradiaga, den tredje nicaraguanske opposisjonslederen som er pågrepet i løpet av ti dager, bør fjerne enhver tvil om at Ortega er den diktator, sier Julia Chung, USAs toppdiplomat for Latin-Amerika.