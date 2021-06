Fransk tenåring pågrepet for å ha drept faren og delt video i sosiale medier

NTB

Franske etterforskere sier en 17 år gammel gutt knivstakk faren sin til døde, før han tok en video av åstedet og delte den med 40 personer.

Tenåringen ringte selv politiet sent lørdag for å fortelle at han hadde drept faren, opplyser en representant for påtalemyndigheten.

Da politiet kom til åstedet i småbyen Ploeren i Bretagne, fant de den døde faren, som var påført flere knivskader. Sønnen, som var kraftig alkoholpåvirket, ble pågrepet.

Innen den tid hadde 17-åringen allerede sendt en video av åstedet til omtrent 40 personer i sosiale medier. Politiet fikk fort fjernet videoen fra nettet, og mottakerne og foreldrene deres har fått tilbud om psykologhjelp.

Ifølge politiet skal tenåringen ha fortalt at han ønsket å få en slutt på farens voldelige oppførsel, som ofte ble utløst av alkohol og som skal ha ført til mye lidelse for familien.

17-åringen ble mandag siktet for drapet og for delingen av videoen.