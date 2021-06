Bidens departement ønsker å forsvare Trump i føderal rettssak

Mandag annonserte Bidens justisdepartementet at de ønsker å forsvare tidligere president Donald Trump. – Ulovlig, mener advokat.

Det var i 2019 at den amerikanske journalisten Elizabeth Jean Carroll gikk ut og anklaget Donald Trump for overgrep som hun hevder skal ha funnet sted på 90-tallet. Ifølge Carroll skal hun ha befunnet seg i en klesbutikk i New York da forretningsmannen Donald Trump angivelig skal ha dyttet henne opp mot en vegg i et prøverom, tatt av henne buksene og utsatt henne for et seksuelt overgrep, skrev NBC News da saken ble offentliggjort i 2019.

– Hun er ikke min type

Donald Trump var tidlig ute og benektet anklagene.

– For det første er hun ikke min type, og for det andre har det aldri funnet sted, sa den daværende presidenten til TV-kanalen The Hill.

Under valgkampen ett år senere beskyldte nåværende president Joe Biden Trump for å bruke justisdepartementet som sitt private advokatfirma. Et av tilfelle Biden var kritisk til var håndteringen av Carroll-anklagene. I september søkte justisdepartementet, som da var under Trump-administrasjonen, om å representere Trump i en føderal rettssak mot Carroll.

(Saken fortsetter under bildet)

Journalisten kjent som E. Jean Carroll anklager Donald Trump for overgrep og saksøker den tidligere presidenten for ærekrenkelse. Les mer Lukk

Hevder justisdepartementet bryter loven

I tillegg til anklagene om overgrep saksøker Carroll Donald Trump for ærekrenkelse. Justisdepartementet hevder at alle uttalelser Trump har kommet med under presidentperioden er gjort som president, ikke som privatperson, og at de derfor berettiget kan stille som forsvarer, skriver NBC News.

Carrolls advokat Roberta Kaplan mener at justisdepartementet går over streken.

– Det justisdepartementet gjør her er ulovlig, og det gir myndigheter makt til å dekke over overgrep gjort av en privatperson, ved å brutalt henge ut kvinnen som står fram. Det å kalle en kvinne en løgner, en tøs og «ikke min type» er ikke uttalelser Trump kom med som USAs president, sier Kaplan i en offentlig uttalelse.

Justisdepartementet går videre med sin søknad til tross for at Trump nå har forlatt Det hvite hus, og begrunner dette med at Trump arbeidet for myndighetene da saken havnet på bordet.