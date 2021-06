Mor (30) utga seg for å være sin 13 år gamle datter og snek seg inn på ungdomsskolen

Casey Garcia kledde seg ut som sin egen datter og møtte opp på jentas skole i Texas. Flere timer senere innså en lærer at noe ikke stemte.

Etter flere uker med bekymring fikk 30 år gamle Casey Garcia en idé. Hun farget håret mørkere og kledde på seg tenåringsdatterens klær. 13 år gamle Julie ble hjemme og moren gikk til skolen.

Ved inngangen til skolen viste hun frem datterens skole-ID og gikk rett inn på skolen, hvorpå rektor ønsket henne god morgen. Iført munnbind deltok hun i flere klassetimer og spiste lunsj i kantinen. Hele skoledagen gikk før en lærer omsider fattet mistanke.

– Du er ikke Julie

Læreren ba jenta på plassen til 13 år gamle Julie om å bli sittende i klasserommet da timen var over. Da alle elevene hadde forlatt rommet gikk hun bort til pulten og sa «du er ikke Julie, hvem er du?».

Garcia tok av seg munnbindet og brillene og sa «Nei, jeg er ikke Julie. Jeg er Julies mor». Den 30 år gamle moren forklarte at det hele var et eksperiment for å teste skolens sikkerhet, som hun fryktet var for dårlig.

– Hvis jeg klarer å gjennomføre dette så kan hvem som helst andre gjøre det samme. Vi må styrke sikkerheten ved skolene våre, sier Garcia til New York Daily News.

Arrestert

Garcia ble arrestert av politiet, siktet for ulovlig ferdsel. Videomateriale hun hadde filmet for å dokumentere eksperimentet ble konfiskert. 30-åringen ble løslatt kort tid etter.

Hun ønsker ikke å navngi den spesifikke skolen det gjelder, da hun mener at dette er et landsdekkende problem.

– Jeg beklager til de ansatte som jeg opplever som fantastiske mennesker. Rektoren er en av de snilleste menneskene jeg har møtt, og jeg er lei meg for at akkurat de måtte bli forsøkskaniner, sier Garcia til CNN.

Skolen tar grep

Rektor ved Garcia-Enriquez Middle School valgte selv å gå ut offentlig og adressere hendelsen.

– Vi kan bekrefte at det har vært et sikkerhetsbrudd ved skolen. Jeg vil forsikre alle om at skolens sikkerhetsrutiner blir gjennomgått og evaluert, skrev skolen i sitt ukentlige nyhetsbrev.

Garcias advokat Theresa Caballero mener at 30-åringen fikk bekreftet nettopp det hun fryktet, at hvem som helst kunne komme seg inn på skolen og inn på klasserommene.