58 dødsfall siden demonstrasjonene brøt ut i Colombia

NTB

58 mennesker har blitt drept i demonstrasjonene i Colombia siden de brøt ut for fem uker siden, ifølge landets ombudsmann for menneskerettigheter.

Ombudsmannens kontor opplyser at det er kommet inn mer enn 400 anklager om menneskerettsbrudd under demonstrasjonene, inkludert tilfeller av overdreven voldsbruk fra politihold, vilkårlige pågripelser og seksuelle overgrep mot demonstranter i politiets varetekt.

Colombianske sikkerhetsstyrker har fått sterk kritikk fra menneskerettsgrupper for oppførselen sin i forbindelse med demonstrasjonene. Blant annet er det blitt filmet videoer der politiet skyter mot demonstranter eller unngår å gripe inn når væpnede sivile skyter mot demonstranter.

Ifølge den Bogota-baserte menneskerettsgruppa Temblores har politiet vært direkte involvert i 45 dødsfall under demonstrasjonene. Landets president Ivan Duque la søndag fram et forslag til reformer i politiet. Blant forslagene var å utstyre politibetjenter med kroppskameraer og å gjøre det lettere for befolkningen å melde inn klager.

Demonstrasjonene i landet brøt opprinnelig ut mot en skattereform, som senere er trukket, men de har vedvart, grunnet misnøye med økt ulikhet og arbeidsledighet under koronapandemien.