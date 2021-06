Harris: USA og Guatemala må samarbeide for å begrense innvandringen

NTB

Visepresident Kamala Harris sier USA ønsker å samarbeide med Guatemala om å ta tak i de underliggende årsakene som fører til migrasjonen ut av landet.

Harris, som er på sin første utenlandstur som visepresident, møtte Guatemalas president Alejandro Giammattei i Guatemala by mandag. Hun understreket at Biden-administrasjonen er opptatt av å redusere antallet papirløse som innvandrer fra Mellom-Amerika til USA.

Harris sa at de færreste ønsker å forlate stedet der de vokste opp, sine nærmeste og folk de deler språk og kultur med. Men ofte gjør de dette «enten fordi de flykter fra fare, eller fordi de rett og slett ikke kan tilfredsstille grunnleggende behov ved å bli hjemme», la hun til.

Hun oppfordrer uansett potensielle migranter til å ikke dra til USA.

– USA vil fortsette å håndheve våre lover og sikre grensene våre. Om dere kommer til grensene våre, vil dere bli avvist, sa hun.

Harris foreslo at USA og Guatemala heller kan samarbeide for å finne løsninger på langvarige problemer. Giammattei sa at Guatemala ønsker å samarbeide for å legge til rette for at unge mennesker i landet «kan finne håpet de ikke har i dag».

Det vil opprettes en felles arbeidsgruppe som skal jobbe med smugling og menneskehandel, et program for å bedre kvinners rettigheter i landet, og en arbeidsgruppe som skal hjelpe myndighetene i Mellom-Amerika med å slå ned på korrupsjon, sa Harris.

Tirsdag går turen videre til Mexico, der hun skal møte president Andres Manuel Lopez Obrador.