Litauen anklager Hviterussland for å organisere migrantstrømmer

Hviterusslands president Aleksandr Lukasjenko har antydet at hans regime kan gjengjelde mot EU-sanksjoner ved å slippe narkotika og flyktninger over grensa.

NTB

Litauen mener hviterussiske myndigheter hjelper migranter som vil til Europa med å flykte over grensa mellom landene som et ledd i gjengjeldelsene mot EU.

Mandag anholdt litauiske grensevakter ni irakiske asylsøkere som hadde kommet over grensa fra Hviterussland. I forrige uke anholdt grensevaktene 52 personer Til sammen har 160 migranter, hovedsakelig irakere, krysset grensa fra Hviterussland til Litauen, som er tre ganger mer enn i hele 2020.

– Det er åpenbart at det er en form for hybridkrig som føres mot Litauen, og illegale flyktningstrømmer er et av midlene, sa innenriksminister Agne Bilotaite.

Litauen har vært i sentrum for kritikken mot hviterussiske myndigheter etter at de slo brutalt ned på demonstrasjoner mot regimet i sommer, høst og vinter.

– Gruppene med illegale migranter som reiser til Litauen, er ikke tilfeldige. Det går fly fra Bagdad og Istanbul til Minsk, sier Bilotaite.

Litauen hevder hviterussiske grensevakter dekker sporene etter flyktningene, og at det til og med kan være tilfelle at myndighetene bistår flyktningene aktivt. Hun la til at det litauiske forsvaret er på vakt.

De to landene deler en grense på 680 kilometer, og den litauiske hovedstaden Vilnius har lenge vært et sentrum for eksilhviterussere. Blant annet fikk opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja etablere seg i Litauen da hun måtte flykte etter fjorårets presidentvalg. En rekke ikke-statlige organisasjoner og et universitet som ble forbudt av president Aleksandr Lukasjenko, holder også til i Vilnius.

Spenningen mellom de to landene har økt de siste ukene, og en rekke diplomater er blitt utvist som følge av at Hviterussland tvang et fly på vei til Vilnius til å lande, slik at de kunne pågripe aktivisten Roman Protasevitsj.

Lukasjenko har tidligere advart om at Hviterussland kan trappe ned kontrollen på grensen for å slå tilbake mot de siste EU-sanksjonene.

– Vi stoppet migranter og narkotika. Nå skal dere få stanse dem selv, sa han i en tale 26. mai.