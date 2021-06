Menneskelevninger funnet i valglokaler i Mexico

NTB

To hoder og andre menneskelevninger er funnet i valglokaler i den mexicanske grensebyen Tijuana under søndagens valg, opplyser myndighetene.

En time etter at valget var kommet i gang, kastet en mann et hode mot et valglokale. Stemmegivningen ble avbrutt og politiet tilkalt, opplyser påtalemyndigheten i delstaten Baja California.

Et par timer senere etterlot en mann seg et menneskehode og andre menneskelevninger i en treboks ved siden av valgurnene i et annet valglokale.

Flere menneskelevninger ble funnet i poser nær et tredje valglokale.

Over 90 politikere er blitt drept siden valgkampen startet i september.