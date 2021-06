Kamala Harris landet i Guatemala etter flyproblemer

NTB

Etter tekniske problemer med flyet landet USAs visepresident Kamala Harris søndag kveld omsider i Guatemala. Utenlandsturen er hennes første som visepresident.

Harris ble tatt imot av Guatemalas utenriksminister Pedro Brolo og USAs Guatemala-ambassadør William Popp rundt 18.30 lokal tid.

Mindre enn en halvtime etter at flyet hennes først tok av fra Washington, måtte Air Force Two returnere til flyplassen for å byttes ut, ifølge talskvinne Symone Sanders. Ifølge henne var det kun snakk om et lite, teknisk problem.

Harris første utenlandstur går til de latinamerikanske landene Guatemala og Mexico. Migrasjon og økonomisk samarbeid er hovedtemaene under reisen. President Joe Biden har gitt Harris en lederrolle i arbeidet med å stagge migrasjonen til USA.