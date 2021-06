Vaksinerte briter gis fordeler i datingapper

NTB

«Høy, mørk og vaksinert» kan bli en vanlig Tinder-beskrivelse i Storbritannia. Koronavaksinerte brukere gis fordeler, blant annet i form av gratis «superlikes».

I Storbritannias mest populære datingapper gis man muligheten til å merke profilen sin med at man har blitt vaksinert, samtidig som vaksineutrullingen i landet nå har nådd unge voksne.

I samarbeid med regjeringen tilbyr blant andre Tinder, Bumble og Hinge spesielle merker og bonuser for brukere som vil skrive på profilen sin at de er vaksinerte, opplyser helsedepartementet.

Helsedepartementet antyder også at brukere faktisk kan gjøre seg mer attraktive på markedet om de forteller potensielle partnere at de har blitt vaksinert. Departementet viser til en meningsmåling utført av YouGov i mai, der 28 prosent oppga at de definitivt ikke ville date noen som er uvaksinerte, mens 31 prosent oppga at de helst ikke ville.

Regjeringen har satt seg som mål at alle voksne i Storbritannia skal bli tilbudt første vaksinedose innen slutten av juli.