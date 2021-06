Mer enn 200 verdensledere ber G7 bidra til vaksinering av verdens fattigste

FNs tidligere generalsekretær Ban Ki-moon, her fotografert i Norge i 2018, er blant de 230 lederne som i et brev til G7-landene ber dem om å stå for to tredeler av pengene som trengs for å vaksinere verdens fattigste. Foto: Terje Pedersen / NTB

NTB

En rekke tidligere statsministre og presidenter ber G7 om å betale to tredeler av de 66 milliarder dollarene som trengs for å vaksinere verdens fattigste land.

Oppfordringen kommer i et brev The Guardian har sett i forkant av denne ukas G7-toppmøte i Cornwall i Storbritannia. I det heter det at regjeringssjefene i G7-landene Storbritannia, USA, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Canada må sørge for at 2021 blir et «vendepunkt for det globale samarbeidet».

Summen tilsvarer knappe 554 milliarder kroner. Deres argument er at det er en rimelig pris å betale for å stoppe spredningen av nye virusvarianter, som potensielt kan være motstandsdyktige mot de eksisterende vaksinene.

– 2020 var et år der det globale samarbeidet sviktet, men 2021 kan være begynnelsen på en ny æra. Ingen er trygge mot covid-19 før alle er sikret overalt, heter det i brevet.

Blant de 230 som har underskrevet brevet, er mer enn 100 tidligere statsministre, presidenter og utenriksministre, blant dem tidligere FN-generalsekretær Ban Ki-moon, de tidligere britiske statsministrene Gordon Brown og Tony Blair og 15 afrikanske ledere.

Mindre enn 2 prosent av befolkningen i Afrika sør for Sahara er vaksinert mot covid-19, mens 70 prosent av befolkningen i Storbritannia har fått minst én dose.

Oppfordringen kommer mens Storbritannias statsminister Boris Johnson har fått kritikk fra egne rekker over kutt i bistanden. Johnson sa søndag at han vil be de andre G7-lederne om å «møte den største utfordringen i etterkrigstiden» ved å «vaksinere verden innen slutten av neste år».