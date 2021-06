Deeyah Khan vant Bafta-pris

Deeyah Khan ble Bafta-vinner med dokumentarfilmen «America's War on Abortion». Foto: Berit Roald / NTB

NTB

Den norske filmskaperen og aktivisten Deeyah Khan vant Bafta-prisen i kategorien for aktualitetsprogrammer for dokumentarfilmen «America's War on Abortion».