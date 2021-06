Rivaliserende gruppe: Boko Harams leder er død

NTB

Boko Harams leder er død, melder den rivaliserende gruppen IS i Vest-Afrika-provinsen (ISWAP).

Lederen, Abubakar Shekau, er blant annet utpekt som hjernen bak bortføringen av 276 jenter fra en skole i byen Chibok nord i Nigeria i 2016.

Ifølge Reuters skal Shekau ha mistet livet etter et sammenstøt med ISWAP den 18 mai.

Opplysningene framgår av et lydopptak fra ISWAP. Reuters har fått opplysningene bekreftet fra to kilder at stemmen på opptaket er ISWAPs leder, Abu Musab al-Barnawi.

Shekau ble minst fem ganger mellom 2009 og 2016 meldt drept, men alle gangene viste det seg å ikke stemme.

Boko Harams kamp for en islamsk stat i det nordlige Nigeria har kostet minst 30.000 mennesker livet i Nigeria og nabolandene. Over tre millioner mennesker er sendt på flukt