Dødstallet i Burkina Faso stiger – 160 drept i massakren lørdag

Burkina Fasos president Roch Marc Christian Kaboré, her sammen med Erna Solberg under en konferanse i Oslo i 2018, har erklært tre dagers landesorg etter en massakre der 160 er drept nord i landet. Foto: Lise Åserud / NTB

NTB

Rundt 160 personer ble drept i massakren i Burkina Faso natt til lørdag, opplyser lokale kilder til AFP. Det skal være 20 barn blant de drepte.

Dermed er dødstallet ytterligere oppjustert. Det ble først meldt at minst 100 var drept.

En lokal folkevalgt sier søndag at totalt 160 er lagt i tre massegraver, og at det er rundt 20 barn blant de døde. Antallet bekreftes av en annen lokal kilde.

Det antas at militante islamister sto bak angrepet mot landsbyen Solhan nord i landet, nær grensen til Mali og Niger, men identiteten og motivet til angriperne er ennå uklart.

Landsbyen ligger i provinsen Yagha i Sahel-regionen, der flere ulike grupper er aktive. Flere av disse har sverget troskap til enten al-Qaida eller IS.

Likvideringer

Angriperne slo først til mot stillingene til den lokale selvforsvarsstyrken VDP.

De gikk deretter løs på sivile hjem og begynte rene likvideringer, ifølge en lokal kilde. Både boliger og et marked i byen ble satt i brann.

Så langt er det ikke kommet noe tall på hvor mange som ble såret i angrepet, ut over at det er snakk om flere titall. En lokal kilde sa tidligere søndag til AFP at flere av de sårede hadde mistet livet av skadene.

Myndighetene i Burkina Faso erklærte lørdag tre dagers landesorg. I tillegg til angrepet mot Solhan, ble det lørdag også meldt om et angrep mot byen Tadaryat, der uidentifiserte personer drepte 13 sivile, ifølge landets sikkerhetstjeneste. I tillegg ble en væpnet frivillig drept.

Sjokk og sinne

FNs generalsekretær António Guterres er blant dem som gir uttrykk for sjokk og sinne over angrepet, som er et av de blodigste i Burkina Faso de siste årene.

Guterres kaller hendelsen grusom, og ber verdenssamfunnet trappe opp støtten i kampen mot voldelig ekstremisme.

Også Burkina Fasos president Roch Marc Christian Kabore fordømmer drapene.

– Barbarisk og avskyelig, sa presidenten, som maner til samhold.

Landets opposisjonsleder Eddie Komboigo krever på sin side at alle midler må tas i bruk for å beskytte landets innbyggere.

– Massakren på vårt folk må stanse, helt betingelsesløst, sa han.

Sprer seg

Solhan ligger rundt 15 kilometer fra Sebba, som er den største byen i Yagha-provinsen. Landsbyen har vært rammet av flere angrep de siste årene.

Den 14. mai besøkte forsvarsminister Cheriff Sy og en gruppe militære toppledere Sebba for å forsikre befolkningen om at livet hadde vendt tilbake til det normale etter en rekke militæroperasjoner for å slå opprørerne ned.

Burkina Faso har siden 2015 vært hardt presset for å slå tilbake mot hyppige angrep fra flere jihadistgrupper. Angrepene begynte i nord nær grensen til Mali, men har siden spredt seg til andre regioner, særlig øst i landet.

Rundt 1.400 mennesker er hittil drept, og over 1 million er drevet på flukt.