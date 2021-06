FN-sjefen sjokkert etter massedrap i Burkina Faso

FNs generalsekretær António Guterres. Foto: Maxim Sjemetov / pool via AP / NTB Les mer Lukk

NTB

FNs generalsekretær António Guterres uttrykker sjokk og sinne over at over 100 personer er drept i ett av de blodigste angrepene i Burkina Faso de siste årene.