Mange fryktes drept i Taliban-angrep mot politiet i to afghanske provinser

NTB

Mange afghanske politifolk er trolig drept i Taliban-angrep mot politibygninger i provinsene Faryab og Balkh i Afghanistan.

Angrepet i Faryab ble gjennomført natt til søndag og var rettet mot politihovedkvarteret i Qaysar-distriktet. Det startet med at en bilbombe gikk av ved inngangen, deretter brøt det ut harde kamper, opplyser lokale tjenestemenn.

Myndighetene bekrefter at minst ti medlemmer av regjeringsstyrkene er drept, deriblant en politisjef. Ytterligere 18 personer ble såret, mens minst 20 skal ha blitt tatt til fange.

En tjenestemann sier at så mange som 30 personer kan være drept.

Taliban skal ha greid å ta kontroll over både politistasjonen og et rådhus, og kampene fortsatte å rase søndag.

Regjeringsstyrkene skal nå kun ha kontroll over sentrum av distriktet og en landsby.

I Balkh-provinsen er det meldt at minst to politimenn er drept og 18 andre personer såret etter at en selvmordsbomber utløste en bilbombe.

Også der gikk bomben av foran inngangen til et politihovedkvarter. Eksplosjonen var så kraftig at den la deler av bygningen i grus, og det er frykt for at mange mennesker ligger begravd under bygningsmassene. Dødstallet kan derfor stige.

Siden USA og andre Nato-land offisielt begynte tilbaketrekkingen fra Afghanistan 1. mai, har minst sju distrikter falt i hendene på Taliban, hvorav tre den siste uka.