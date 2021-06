USA donerer vaksiner til Taiwan

NTB

Tre senatorer på besøk i Taiwan opplyser at USA vil donere 750.000 koronavaksiner til landet.

American Institute in Taiwan, som fungerer som en slags amerikansk ambassade, opplyste fredag at Taiwan skal inkluderes i den første gruppa land som får 25 millioner vaksiner fra USA.

De tre senatorene Tammy Duckworth, Dan Sullivan og Chris Coons ble hilst velkommen da de kom til Taipei søndag.

Demokraten Duckworth sa at de var kommet for å vise at de støtter Taiwan, som Kina mener må være en del av Kina.

Taiwan har hatt problemer med å skaffe seg vaksiner mot korona på grunn av motstand fra Kina. Taiwan hevder at Kina har blokkert en avtale med Biontech om vaksiner.

Etter et nytt utbrudd nylig ga Japan 1,2 millioner doser til landet, som ellers støtter seg på Covax-samarbeidet.