Hviterussisk statsviter flykter etter å ha blitt nevnt av Protasevitsj

Roman Protasevitsj i et intervju på hviterussisk TV, som hans støttespillere mener var presset fram av tortur. Foto: ONT channel via AP / NTB

En hviterussisk statsviter har flyktet fra landet etter å ha blitt nevnt av den arresterte opposisjonslederen Roman Protasevitsj.

Artyom Sjraibman opplyste lørdag at han har flyktet fra Hviterussland av frykt for å bli arrestert.

I et intervju på statlig TV torsdag sa Protasevitsj, som mange mener var under sterkt press, at Sjraibman og flere andre hadde arbeidet for opposisjonen i utlandet.

Sjraibman selv sier imidlertid at han ikke har arbeidet for opposisjonen, og bare er en analytiker som følger med.

Han ville ikke fordømme Protasevitsj for å ha trukket ham fram og sa han betrakter ham som et gissel for president Aleksandr Lukasjenko.

Den hviterussiske opposisjonslederen Svetlana Tikhanovskaja, som er på besøk hos Protasevitsjs foreldre i Polen, kalte intervjuet hans torsdag et resultat av tortur.