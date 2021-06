Boris Johnson vil ha hele verden vaksinert

Statsminister Boris Johnson på et vaksinesenter i London der han fikk dose nummer to av koronavaksinen torsdag. Foto: Matt Dunham / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

Storbritannias statsminister Boris Johnson vil be G7 sørge for at hele verden er vaksinert mot koronaviruset innen slutten av neste år.