Nok en opposisjonspolitiker arrestert i Nicaragua

NTB

Politiet i Nicaragua pågrep lørdag opposisjonspolitikeren Arturo Cruz, få dager etter at en annen opposisjonspolitiker, Cristiana Chamorro, ble arrestert.

Pågripelsene er etter alt å dømme ledd i president Daniel Ortegas forsøk på å hindre andre kandidater å stille mot ham ved neste presidentvalg i november.

Politiet sier at de pågrep Arturo Cruz Sequeira, en tidligere ambassadør i USA, for brudd mot en omstridt forræderilov. Cruz er ansett som en mulig kandidat for Borgere for frihet-partiet.

Tidligere denne uka ble en annen mulig presidentkandidat, Cristiana Chamorro, satt i husarrest uten mulighet for kommunikasjon med andre, anklaget for hvitvasking.

Forræderiloven er sterkt omstridt fordi den gir Ortegas regjering myndighet helt på egen hånd til å erklære folk terrorister eller kuppmakere og utelukke dem fra å stille til valg.