G7-landene enige om global minstesats på minst 15 prosent selskapsskatt

G7-landenes finansministre møttes i London fredag. Foto: Henry Nicholls / AP / NTB Les mer Lukk

NTB

G7-landenes finansministre er blitt enige om en global minstesats på 15 prosent skatt for store selskaper for å sikre like vilkår og bekjempe skatteunngåelse.