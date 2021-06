Ingen klare ufo-svar fra amerikansk etterretning

Et stillbilde hentet fra en video offentliggjort av Pentagon viser et ukjent objekt i lufta. Gjenstanden beveger seg mot vindretningen, over skydekket, og et mannskapsmedlem på det amerikanske kampflyet sier «det er en hel flåte av dem!". Observasjonen er en av flere som omtales i en ny etterretningsrapport. Foto: AP / NTB

NTB

Er det nysgjerrige utenomjordiske vesener? Eller fiendtlige makter med ny teknologi? En ny rapport gir ingen klare svar på hva amerikanske flygere har sett.

USAs etterretningstjenester har laget rapporten som skal oversendes Kongressen innen den 25. juni. Observasjoner gjort av amerikanske militærflygere gjennom tiår har stått sentralt i granskningen.

Rapporten inneholder blant annet hemmeligstemplet militær dokumentasjon, og hovedfunnene ble nylig omtalt i New York Times.

Kort fortalt har de amerikanske ekspertene ikke funnet noen bevis for utenomjordisk teknologi i observasjoner og opptak som er gjort av ukjente flygende objekter. De har ikke noe grunnlag for å avvise teorien heller.

To tjenestemenn som er kjent med innholdet i rapporten, sier den ikke gir noen endelige forklaringer.

Den slår imidlertid fast at det store flertallet av de mer enn 120 hendelsene som er registrert de siste 20 årene, ikke er resultat av hemmelig amerikansk aktivitet og eksperimentering.

Uap

En annen ting som heller ikke kan utelukkes, ifølge rapporten, er at flygerne har truffet på teknologi utviklet av rivaliserende makter. Mye tyder på at det er dette scenarioet som bekymrer amerikanske militærmyndigheter mest.

Etter at flere militære videoopptak har lekket ut og de underlige observasjonene er blitt mer kjent, har også fenomenet skiftet navn. Det som før het et uidentifisert flygende objekt (ufo) heter nå uap – en forkortelse for unidentified aerial phenomena.

Litt av årsaken kan nok også at ufo-begrepet er høyt elsket i populærkulturen og velegnet til å få publikum til å trekke på smilebåndet.

En versjon av rapporten kommer til å bli offentliggjort, mens en mer detaljert versjon vil forbli hemmeligstemplet – trolig til stor frustrasjon for dem som er opptatt av ufoer.

Økt interessen

Flygere fra den amerikanske marinen ble nylig intervjuet om saken i aktualitetsprogrammet 60 Minutes på TV-kanalen CBS. Pilotene sa de hadde sett uforklarlige fly som hadde fløyet raskere og gjort manøvre de ikke hadde sett før.

Også fremtredende personer har bidratt til å øke interessen om den hemmeligstemplede etterretningen om uforklarlige fenomener. Deriblant tidligere president Barack Obama.

– Det som er sant – og jeg er faktisk seriøs her – er at det finnes opptak og registreringer av gjenstander på himmelen som vi ikke nøyaktig kan si hva er, sa Obama til «The Late Late Show» 17. mai.

John Ratcliffe var direktør for USAs nasjonale etterretning de siste åtte månedene av Donald Trumps administrasjon. Til Fox News tidligere i vår uttalte han at det finnes mange flere observasjoner enn det som er offentliggjort.

– Og vi har ikke alltid gode forklaringer på det vi har observert, uttalte han.

Bilder av ufoer?

I fjor ga Pentagon ut tre svart-hvitt videoer tatt av militære flygere. Bildene ser ut til å vise ufoer.

Pilotene uttrykker forundring over det de ser, og det gis ingen forklaring på fenomenene.

Pentagon har i kjølvannet av hendelsene opprettet arbeidsgruppen UAPTF. Gruppen har til oppgave å oppdage, analysere og katalogisere uap-er som potensielt kan utgjøre en trussel mot USAs nasjonale sikkerhet.

Pentagon ønsker imidlertid ikke å avsløre resultatene av intern etterforskning fordi de vil beskytte egne aktiviteter, teknologi og etterretning.

– Hvis disse uidentifiserte gjenstandene stammer fra våre motstandere ønsker vi ikke gi informasjon om hva som er kjent eller ukjent, sier en tjenestemann i Pentagon.

Dermed forblir mange hendelser uoppklarte – i hvert fall for publikum.

Kan være hverdagslige ting

Men tjenestemannen understreker at mange av observasjonene rett og slett kan være hverdagsobjekter, som festballonger og værballonger – eller mange ulike droner.

I tillegg er det mange ting som kan påvirke hva piloter tror de ser: Deres egen hastighet, refleksjoner fra sola, værfenomener og andre forhold. Det blir opplyst at en pilot som flyr over havet kan tro at en gjenstand beveger seg med ekstrem hastighet fordi det kan se slik ut – mens gjenstanden i virkeligheten kanskje bare beveger seg med hastigheten til en vanlig bil.

Observasjoner tas på alvor

Men selv om Pentagon kanskje ikke tar ufoer med utenomjordiske på fullt alvor, tar de altså rapportene om uforklarlige hendelser i amerikansk luftrom svært seriøst.

– Ethvert luftfartøy som trenger inn i USAs luftrom – enten det er identifisert eller uidentifisert – tar vi veldig alvorlig. Hvert enkelt av tilfellene blir etterforsket, sier talsperson Sue Gough.

– Vi vil unngå overraskelser når det kommer til nyutviklet teknologi fra våre motstandere, legger hun til.

Russisk eller kinesiske teknologi?

Bekymringen går altså i første rekke ut på at observasjonene kan være av nyutviklet teknologi som USA ikke har, men som kanskje Kina eller Russland har framskaffet. Såkalt hypersonisk teknologi er blitt nevnt.

– Hvis noen klarer å identifisere hvordan vi jobber og hvordan vi trener på kamp, vil det gir det dem en stor fordel, sier tjenestemannen i Pentagon.

Luis Elizondo, som jobbet i Pentagon med å granske de uidentifiserte gjenstandene, uttalte nylig i ABC News-programmet This Week at noen av gjenstandene som har blitt sett «kan overgå alt vi selv har tilgjengelig».

– Vi vet at det vi har observert på himmelen er ekte. Spørsmålet er hva det er, sa han.

– Poenget er at vi ganske enkelt ikke vet hva det er, la han til.