Folkedomstol om uigurene åpnet i London

NTB

En såkalt folkedomstol som skal undersøke om Kinas behandling av uigurene er folkemord, åpnet i London fredag.

Første dagen beskrev vitner tortur og massevoldtekter, samt elendige forhold og brutalitet i leirene som Kina har opprettet for uigurbefolkningen i Xinjiang. Et vitne sa at en kvinne døde etter å ha blitt tvangssterilisert.

Domstolens leder Geoffrey Nice sa at bortimot 40 vitner er innkalt og kommer til å legge fram sterke anklager mot kinesiske myndigheter i løpet av de fire dagene konferansen varer.

Domstolen består av advokater og menneskerettighetseksperter og ledes av Nice, som var aktor i saken mot serbiske Slobodan Milosevic i Haag og har jobbet i Den internasjonale straffedomstolen.

Den har ingen formell støtte fra den britiske regjeringen og har ikke makt til å straffe Kina, men arrangørene håper at vitnemålene skal bidra til å tvinge det internasjonale samfunnet til å handle.

Kina har nektet å medvirke. De kaller konferansen en løgnmaskin og har innført sanksjoner mot Nice.

Rettighetsgrupper sier at minst en million uigurer og andre fra hovedsakelig muslimske minoritetsgrupper er blitt internert i leirer i Xinjiang nordvest i Kina. USA har kalt behandlingen folkemord.