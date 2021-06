Trump-leiligheter selges til spottpris

Lane Blue i en leilighet han kjøpte i et Trump-bygg i Las Vegas. Han betalte 160.000 dollar for en annen Trump-leilighet, 350.000 mindre enn selgeren betalte for 13 år siden. Foto: John Locher / AP / NTB

NTB

Leiligheter i tidligere president Donald Trumps luksusblokker selges unna til priser som ikke har vært lavere på ti år.

Eiendomsmeglere mener det kraftige prisfallet skyldes en kombinasjon av Trumps polariserende renomme og koronapandemien.

Det er et kraftig tilbakeslag for et merkenavn som tidligere fristet de rike og berømte til å betale overpris for å bo i en bygning med Trumps forgylte navn over døra.

– Halvparten ville ikke bo i et Trump-bygg for alt i verden. Men så er det folk som meg, sier bilselgeren Lou Sollecito som har kjøpt en leilighet med to soverom i New York med utsikt til Empire State Building.

– Det var et supert kjøp, sier han om prisen på 3 millioner dollar, nesten 1 million dollar mindre enn det selgeren måtte betale i 2008.

Ned en tredel

En undersøkelse nyhetsbyrået AP har gjort av 4.000 eiendomsoverdragelser i elleve Trump-bygninger i Chicago, Las Vegas, Hawaii og New York de siste 15 årene, viser at prisen for en del leiligheter og hotellrom har sunket med en tredel eller mer.

Det er et betydelig større prisfall enn i andre tilsvarende bygninger og innebærer at leiligheter i Trumps bygninger går for hundretusener eller en million mindre enn de ville gjort for få år siden.

– De gir dem bort, sier Lane Blue, som i mars betalte 160.500 dollar for en liten leilighet i Trumps Las Vegas Tower. Det var 350.000 dollar mindre enn selgeren betalte i 2008. Det er den andre Trump-leiligheten han kjøper, og blir kanskje ikke den siste.

Det er vanskelig å si akkurat hvor mye prisfallet skyldes Trumps navn. Mange av byggene er i områder som ble hardt rammet av pandemien, eller er hoteller som måtte stenge.

Fjerner navnet

Men navnet hans har ikke hjulpet. Allerede året etter at han ble president begynte bygg i Panama, Toronto og Manhattan som betalte millioner for å bruke navnet hans, å fjerne det igjen.

Etter at Trump ble anklaget for å ha pisket opp tilhengerne som stormet kongressen i januar, ble alt mye verre. Banker sluttet å gi ham kreditt, PGA kansellerte en golfturnering på golfklubben hans, og New York City sparket ham fra en stilling i Bronx. Flere eiendomsmeglere sier at mange kjøpere ikke engang vil se på Trump-bygg nå.

– Jeg ville vært glad om navnet hans ble fjernet. Det er pinlig, sier Gary Gabriel som har en leilighet i Trump Palace i New York.