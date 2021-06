Tidligere presidentkone dømt for korrupsjon

NTB

Kona til El Salvadors tidligere president Tony Saca er dømt til ti års fengsel for korrupsjon og hvitvasking.

Ana Ligia de Saca må også tilbakebetale over 17 millioner dollar til statskassen. Hun fikk samme dom som sin bror Oscar Edgardo Sol Mixco, som tidligere i år også ble funnet skyldig i korrupsjon.

Tony Saca soner allerede en ti år lang fengselsdom for korrupsjon og har fått ordre om å betale tilbake 260 millioner dollar til staten.

Han sa seg i 2018 skyldig i å ha kanalisert over 300 millioner dollar fra statskassen til sine forretninger og andre formål. Retten fant heller ikke at Saca kunne forklare hvor en inntekt på 6,5 millioner dollar kom fra.

Saca, som er 54 år gammel, var president fra 2004 til 2009. To andre ekspresidenter er også anklaget for korrupsjon: Francisco Flores (1999-2004), som døde i 2016 mens han var under etterforskning, og Mauricio Funes (2009-2014), som flyktet fra landet og har fått asyl i Nicaragua.