Første utenlandstur for Kamala Harris

Visepresident Kamala Harris reiser til Guatemala og Mexico for å drøfte migrantkrisen og fattigdom. Foto: Susan Walsh)

NTB

Kamala Harris gjør i helgen sin første utenlandstur som USAs visepresident. Turen går til Guatemala og Mexico søndag og mandag.

Reisen finner sted som følge av at president Joe Biden ga henne i oppdrag å håndtere migrantkrisen på grensa, blant annet ved å bedre levekårene for befolkningen i det såkalte nordlige triangelet, Guatemala, El Salvador og Honduras.

En stor del av migrantene som nylig er kommet til grensa i håp om at det blir lettere å komme inn i USA nå som Donald Trump ikke lenger er president, kommer fra disse tre landene.

Harris har fra før lite erfaring fra utlandet. Som senator var hun to ganger utenlands for å besøke amerikanske styrker i Irak og Afghanistan, og mens hun var justisminister i California, besøkte hun Mexico for å drøfte grenseoverskridende kriminalitet.

Bedre dårlige forhold

Ekspertene sier at reisen vil være et positivt skritt mot bedre forbindelser med land som føler seg ignorert av tidligere presidenter.

Trump besøkte aldri Mexico, Mellom-Amerika eller Sør-Amerika mens han var president, og suspenderte bistand til landene som mange migranter kom fra. Han hadde også for vane å fornærme landenes regjeringer.

Republikanerne legger skylden på Biden for den kraftige økningen av migranter ved grensa. De mener migrantene følte seg oppmuntret av at han gjorde slutt på Trumps linje med å kreve at asylsøkere måtte forbli i Mexico mens søknadene ble behandlet.

Øker bistanden

Blant temaene Harris skal ta opp, er korrupsjon, klimaendringer, fattigdom, vold og kriminalitet, samarbeid om covid-19, rettsstaten og andre saker som Biden-administrasjonen mener bidrar til migrasjon.

Biden har foreslått å sende bistand til en verdi av 4 milliarder dollar til de tre triangellandene, og Harris sa i april at USA skal sende 310 millioner dollar i nødhjelp etter naturkatastrofer.

USA skal også sende 6 millioner koronadoser til Mellom- og Sør-Amerika. Mexico har allerede fått 4 millioner.