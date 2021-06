Danmark sender AstraZeneca-vaksiner til Kenya

NTB

Danmark sender 358.000 doser med AstraZenecas koronavaksine til Kenya.

Vaksineleveransen går fram av en avtale Danmark har inngått med Kenya, som del av et samarbeid mellom Statens Serum Institut og Unicef, skriver avisen Jyllands-Posten.

– Det er en svært god dag, for nå har vi mulighet for å hjelp dem gjennom det tette samarbeidet Danmark og Kenya har hatt gjennom tiår – og de har bruk for dem, sier utviklingsminister Flemming Møller Mortensen til avisen.

Regjeringen får med denne leveringen også løst en akutt situasjon der de aktuelle vaksinene går ut på dato om et par måneder. I likhet med Norge har Danmark tatt denne spesifikke vaksinen ut av vaksinasjonsprogrammet på grunn av risiko for sjeldne tilfeller av blodpropp.

Normalt distribueres vaksiner til utviklingsland gjennom WHO-samarbeidet Covax.