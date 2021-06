Over 130.000 nye smittetilfeller i India

NTB

Det er det siste døgnet registrert rundt 130.000 smittetilfeller i India, noe som følger en nedadgående smittetrend.

Flere indiske delstater har nå begynt å lette på enkelte av smittevernrestriksjonene som har blitt innført.

I hovedstaden New Delhi er det bare registrert 487 nye smittetilfeller det siste døgnet, noe som er det laveste på to måneder. Det skal være under 9.000 aktive smittetilfeller i byen fredag.

2.713 coronasmittede har mistet livet i India det siste døgnet, noe som bringer det samlede dødstallet til 340.702.