Krise for Sveriges prinsesse Madeleine: Tilliten på bunnivå

Mens kronprinsesse Victoria nyter stor tillit i det svenske folket, sliter lillesøsteren med oppslutningen. Hoffekspert mener situasjonen er kritisk.

Prinsesse Madeleine havner helt nederst på tillitskalaen i den svenske kongefamilien i en ny undersøkelse.

– Det er bekymringsfullt av mange grunner. Det har aldri skjedd før at hun har fått så lav oppslutning, sier sjefredaktøren i Svensk Damtidning, Johan T Lindwall til SVT.

Til sammen 1.000 personer mellom 18 og 70 år ble spurt om hvem i den svenske kongefamilien de helst ville blitt nabo med, og hvem de har mest tillit til.

Nummer syv i arverekkefølgen



I undersøkelsen, som ble foretatt av Kantar Sifo, kommer kronprinsesse Victoria best ut. 54 prosent av de spurte oppgir at de har størst tillit til henne.

Kong Carl Gustaf oppnår ti prosent oppslutning, mens prinsesse Madeleine havner aller nederst på rangeringen med under én prosent oppslutning på tillitsbarometeret.

Prinsesse Madeleine er hertuginne av Hälsingland og Gästrikland, og yngste datter av kong Carl 16 Gustaf og dronning Silvia. Hun er nummer syv i arverekkefølgen til den svenske tronen.

– Dette går ikke an å spøke bort

Sjefredaktøren i Svensk Damtidning tror det har sammenheng med at prinsessen ikke har blitt sett i Sverige på mange år, og at hun ikke lenger utfører oppdrag for det svenske kongehuset. På den måten er hun gradvis blitt visket ut av det svenske folkets bevissthet.

– Hoffet burde sette seg ned og se på dette. Dette går ikke an å spøke bort. Det svenske folket har sagt sitt. For monarkiet er det jo avgjørende. Hvert tredje år blusser det opp en debatt i riksdagen om vi skal ha et monarki, og om det er umoderne å bli født til å være konge eller dronning, påpeker han.

Bosatt med ektemann og tre barn i Miami



I 2009 ble prinsessen forlovet med Jonas Bergström, men forlovelsen ble brutt i 2010. To år senere forlovet hun seg med Chris O’Neill. Paret giftet seg 8. juni 2013 i Stockholms slottskyrka.

Sammen har de tre barn: Prinsesse Leonore Lilian Maria, prins Nicolas Paul Gustaf, og prinsesse Adrienne Josephine Alice. Familien er bosatt i Miami i Florida.

