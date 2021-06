Kraftig økning av corona i Afghanistan

NTB

En tredje coronabølge er i ferd med å spre seg raskt i Afghanistan. 1.500 nye tilfeller er registrert siste døgn, melder helsedepartementet.

Situasjonen blir trolig verre siden lokale medier melder om mangel på senger og oksygen på sykehusene.

Panjshir-provinsen i nord, som er et populært utfluktsområde for turister, er lukket for tilreisende som følge av sterk økning i antall koronasmittede.

En talsmann for provinsmyndighetene, Rizwannullah Rahyab, sier at provinsen vil være stengt i minst to uker.

USAs ambassade i Kabul har sendt ut et helsevarsel, der det opplyses at amerikanske statsborgere er blitt nektet adgang til sykehus på grunn av mangel på plass.

Over 76.000 smittede er registrert i Afghanistan. Minst 3.050 mennesker er trolig døde av viruset, men mørketallene antas å være mye høyere.