Frykt for oljesøl etter forlis utenfor Sri Lanka

NTB

Myndighetene på Sri Lanka forbereder seg på en mulig oljelekkasje mens et utbrent lasteskip er i ferd med å gå ned rett utenfor havna i Colombo.

Lasteskipet MV X-Press Pearl har nesten 350 tonn olje i tankene sine, og myndighetene frykter en oljekatastrofe i tillegg til skadene havariet allerede har forårsaket.

Skipet begynte å brenne for nesten to uker siden, og strendene ved Negombo nord for Colombo er fulle av små plastpellets fra båten.

Akterstevnen er nå under vann, mens broen og baugen fortsatt er over vann. Akterstevnen hviler på bunnen 21 meter under overflaten, mens resten av båten langsomt synker.

– Det er ingen lekkasje ennå, men forberedelsene er i gang for å håndtere en mulig lekkasje, sier en talsmann for landets marine, Indika de Silva.

Et indisk kystvaktskip som er i området, har utstyrt til å takle en lekkasje før oljen når inn til kysten, ifølge marinen.

Forsøk på å taue det brennende skipet lenger til havs for at det kunne synke på dypere vann, mislyktes.