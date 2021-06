Mistillitsvotering mot Tsjekkias statsminister

NTB

Tsjekkias folkevalgte stemmer torsdag over et mistillitsforslag mot statsminister Andrej Babis. Presidenten sier regjeringen blir sittende uansett utfall.

Opposisjonen mener Babis har en interessekonflikt som politiker og grunnlegger av et forretningskonglomerat. Han beskyldes også for å ha sviktet i håndteringen av pandemien, og han risikerer for tiden tiltale for å ha jukset til seg EU-støtte til et av firmaene sine.

Det kreves alminnelig flertall – over 50 prosent – for å vedta mistillit. De fem partiene bak forsøket har 68 av 200 plasser i nasjonalforsamlingen, og trenger dermed støtte fra flere. Kommunistpartiet, som har 19 representanter og ikke har tonet flagg ennå, regnes for å bli avgjørende for resultatet.

President Milos Zeman har sagt at regjeringen blir sittende fram til valget i oktober uansett hvordan torsdagens avstemning går.