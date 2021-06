Hemmelig våpen slår ut nøkkelpersonell i USA: Angriper hjernefunksjoner

Hovedmistanken retter seg mot Russland som kan ha videreutviklet teknologi som på mystisk vis angriper nervesystemet og gjør mennesker uforklarlig syke.

De siste fem årene har mer enn 130 høytstående amerikanske tjenestemenn blitt syke uten at årsaken er funnet. Spekulasjonene har vært mange, og nå peker flere spor mot land som USA anser som fiendtlig innstilt.

Ifølge The Guardian er det stadig mer som tyder på at Russland og Kina kan ha utviklet og tatt i bruk teknologi som på en sofistikert måte rammer vitale funksjoner i menneskekroppen.



De fleste av de som er blitt alvorlig syke er amerikansk personell som ansees som svært viktige for å ivareta USAs sikkerhet både nasjonalt og internasjonalt: Diplomater, spioner, militære og annet personell i strategiske nøkkelposisjoner.

Desorientering, kronisk hodepine, hørselsproblemer



De første tilfellene oppsto ved den amerikanske ambassaden i Havana på Cuba. Senere er det oppdaget en rekke tilfeller av samme fenomen flere steder i verden, også i Europa.

Fellesnevneren for de hittil uforklarlige angrepene er det som omtales som eksepsjonelle lydangrep. En av teoriene er at det kan dreie seg om en avansert form for elektromagnetisk stråling som blant annet angriper hjernefunksjoner.

Eksperter tar nå til orde for at det kan dreie seg om bærbare mikrobølgevåpen som er egnet til å fremkalle symptomer som desorientering, kvalme, kronisk hodepine på grensen til migrene, prikking i ansiktet og en opplevelse av å høre kraftige lyder som har utløst problemer med hørselen.

Andre har fortalt om symptomer som neseblod, svimmelhet og problemer med balansen. De mest alvorlige skadene har handlet om lettere hjerneskader.

– Det er fullt mulig at du kan gjemme det i en bil

Mer enn 130 amerikanske tjenestemenn fra statsdepartementet, CIA og National Security Council (NSC) har meldt om tilsvarende symptomer og hjerneskader.

The Guardian har snakket med flere kilder som mener den nye teknologien benyttes av blant andre Kina og Russland, hvor det mystiske fenomenet også skal ha rammet enkeltpersoner.

– Det er fullt mulig at du kan gjemme det i en bil, eller i en varebil, men det kommer ikke til å fungere på lang avstand. Men du kan gjøre det gjennom en vegg om du befinner deg i naborommet på et hotell, sier Lev Sadovnik til The Guardian.

Sadovnik jobbet i 2004 med en prototype på et tilsvarende våpen til bruk i den amerikanske marinen. Prosjektet som gikk under kodenavnet «Medusa» ble skrinlagt på grunn av etiske retningslinjer mot å drive eksperimentelle forsøk på mennesker. Men slike hensyn skal ikke være til hinder for at Russland og Kina kan ha utviklet lignende våpen for å ramme rivaliserende land.

– Det er ganske skummelt

Nevrologiprofessor James Giordano ved Georgetown University Medical Center, sier at teknologien som benyttes består av mikrobølgefrekvenser som kan skade og slå ut hjernefunksjoner hos de som blir utsatt for denne type angrep.

– Det er ganske skummelt for oss fordi det viser en utvikling og foredling av disse instrumentene som man ikke tidligere trodde at de ville lyktes med, sier Giordano til avisen.



Han viser til at Kina og Russland utvikler sofistikerte våpen som kan gå under radaren for tradisjonelle forsvarsverk og påføre fiender skader og tap uten at dette blir ansett som krigshandlinger. Denne type krigføring er dessuten mye vanskeligere å avsløre.

Video: AP har fått tak i mystisk lydopptak hørt på Cuba