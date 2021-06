Stoltenberg vil klarhet i hva som kan ha skjedd i dansk spionasjesak

NTB

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg vil ha klarhet i hva som kan ha skjedd etter at Danmark angivelig skal ha hjulpet USA med å overvåke allierte.

Det var Danmarks Radio (DR) som i helgen skrev at den amerikanske etterretningsorganisasjonen NSA skal ha fått tilgang via danske internettkabler til å innhente store mengder data fra allierte land i Europa.

Ifølge DR skal det ha dreid seg om spionasje på politikere i Norge, Sverige, Tyskland og Frankrike. Opplysningene stammer fra anonyme kilder.

– Nasjonene som er innblandet i saken, er Nato-allierte, og vi må få alle fakta på bordet for å finne ut hva som faktisk skjedde, sier Stoltenberg til DR.

Stoltenberg sier videre at tilliten innad i Nato fortsatt er sterk.

– Danmark er en veldig verdifull og viktig Nato-alliert, og Danmark bidrar betydelig til Nato-samarbeidet. Det er jeg helt sikker på kommer til å fortsette, sier generalsekretæren.

Frankrike, Tyskland og Sverige har alle krevd svar fra Danmark og USA om anklagene, og statsminister Erna Solberg (H) har bekreftet at norske myndigheter har kontaktet Danmark om saken.

Danmarks statsminister Mette Frederiksen sa onsdag at det ikke har pågått systematisk overvåking av allierte, og at hun ikke tror at Danmarks forhold til for eksempel Tyskland og Frankrike har tatt skade. USA lovet tirsdag å svare på alle spørsmål.