Yair Lapid: Nyhetsankeret som ble regjeringsarkitekt

NTB

Yair Lapid, som sent onsdag lyktes med å danne den mest usannsynlige koalisjonen i Israels historie, er tidligere opposisjonsleder og programleder på TV.

Da Lapid grunnla sentrumspartiet Yesh Atid (Det finnes en framtid) i 2012, avslo flere ham som en mediepersonlighet som forsøkte å gjøre kjendisstatusen om til politisk suksess.

Men i mars i år ble det strengt sekulære partiet nest størst med 17 seter i Knesset. Valget var det fjerde i Israel på mindre enn to år.

Lapid fikk regjeringsoppdraget av president Reuven Rivlin etter at Benjamin Netanyahu nok en gang ikke klarte å sette sammen en ny koalisjonsregjering.

Rivaler forent

Mindre enn en time før tidsfristen gikk ut, informerte Lapid landets president om at han hadde gjort det mange trodde var umulig: Han dannet en ny israelsk koalisjonsregjering bestående av bitre ideologiske rivaler – høyreorienterte, religiøse nasjonalister og konservative, arabiske borgere i Israel.

Det er en bragd med tanke på sammenstøtene mellom jødiske og arabiske innbyggere forrige måned, som ble oppildnet av konflikten mellom Israel og Hamas, som kontrollerer Gazastripen.

Koalisjonen er dannet, men den er ikke godkjent av nasjonalforsamlingen. Avtalen er at Lapid blir statsminister etter at Naftali Bennett, lederen for det ultranasjonalistiske partiet Yamina, har hatt rollen i to år.

Lapid skal de første to årene være utenriksminister.

Ettertraktet TV-kjendis

Lapid er tidligere nyhetsanker og kjent for sine meislede ansiktstrekk. Han er født i Tel Aviv og er sønn av tidligere justisminister Yosef «Tommy» Lapid, en annen journalist som forlot mediebransjen for å forfølge en politisk karriere.

Moren Shulamit er forfatter, dramatiker og poet.

Lapid var avisspaltist, har gitt ut flere bøker og var programleder på Channel 2 TV, en rolle som sørget for hans kjendisstatus.

Som amatørbokser og kampsportutøver, har han også figurert på listen over Israels mest ettertraktede menn.

Politisk liv

Yesh Atid fikk overraskende 19 av 120 mandater i parlamentsvalget i 2013, og partiet ble slik et parti å regne med i Israels politiske landskap.

Partiet inngikk i 2019 en allianse med partiet Blått og hvitt, som ble ledet av tidligere militærsjef Benny Gantz. Ganz kjempet mot Netanyahu og Likud i tre valg på mindre enn ett år.

Da Ganz i fjor vår bestemte seg for å bli del av Netanyahus koalisjonsregjering ved å vise til at partiene måtte stå samlet i koronakrisen, hoppet Lapid av. Han anklaget Gantz for å bryte løftet om at Blått og hvitt skulle kjempe for å kaste Netanyahu.

Advarte mot Netanyahu-samarbeid

I et intervju med AFP i september sa Lapid at Gantz var naiv om han trodde et samarbeid med Netanyahu ville fungere.

– Jeg sa til ham: Jeg har jobbet med Netanyahu. Hvorfor hører du ikke på erfaring? Han er 71 år gammel. Han kommer ikke til å endre seg, sa Lapid.

Etter å ha brutt med Blått og hvitt, tok Lapid over rollen som leder for opposisjonen i Israel.

Han beskriver den kortlevde Netanyahu-Gantz-regjeringen som en «latterlig koalisjon» med statsråder som ikke likte hverandre og som ikke brydde seg med å kommunisere med hverandre.

Sprikende koalisjon

Nå må oppmerksomheten rettes mot den sprikende koalisjonsregjeringen han selv har satt sammen. Den første testen er om regjeringen får flertall i nasjonalforsamlingen senere i måneden.

Nyheten om den mulig regjeringsdannelsen er dårlig nytt for Israels korrupsjonstiltalte statsminister, som har hatt makten siden 2009.

Netanyahu er likevel kjent for sin evne til å overleve politisk, og han kommer trolig til å forsøke å splitte alliansen, noe som kan sende israelske velgere til valgurnene nok en gang.