De konservative igjen i front på tysk meningsmåling

Tysklands statsminister Angela Merkel og partifellen Armin Laschet, som er kristendemokratenes statsministerkandidat, leder igjen knapt på en ny tysk meningsmåling. Likevel er det De Grønnes partileder Annalena Baerbock flest av de spurte ville foretrukket som landets nye statsminister. Foto: Michael Sohn / pool via AP / NTB

NTB

Statsminister Angela Merkels kristenkonservative blokk ligger igjen i tet foran De Grønne på en ny tysk meningsmåling.

Samtidig har høyreliberale FDP tatt igjen sosialdemokratene i SPD på tredjeplass.

Meningsmålingen er gjennomført for RTL og n-tv av målingsinstituttet Forsa. Merkels CDU og søsterpartiet CSU øker oppslutningen med 1 prosentpoeng til 25 prosent. De Grønne går samtidig ned 1 prosentpoeng til 24 prosent.

Høyreradikale AfD går ned 1 prosentpoeng til 9 prosent, mens venstrepartiet Die Linke hadde fått 6 prosent, om det ble avholdt føderalt valg søndag.

Det er fortsatt De Grønnes partileder Annalena Baerbock som leder an i kampen om å bli landets neste statsminister, men ledelsen over rivalene Armin Laschet (CDU/CSU) og Olaf Scholz (SPD) har krympet.

Om tyskerne kunne stemme bare på hvem de ville hatt som statsminister, ville 24 prosent gått for Baerbock, en nedgang på 8 prosentpoeng fra for fem uker siden. 19 prosent ville gitt sin stemme til Laschet (+1 prosentpoeng), mens Scholz, som i dag er finansminister, ville fått 14 prosent av stemmene, like mye som på den forrige målingen.

43 prosent av de spurte oppga at de ikke ville stemt på noen av de tre alternativene. Målingen ble utført mellom 25. og 31. mai. I alt 2.500 deltok, og feilmarginen er på 2,5 prosentpoeng.

Valget avholdes 26. september.