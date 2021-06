Det amerikanske forsvaret vedgår 23 drap på sivile i 2020

NTB

Amerikanske soldater var ansvarlige for 23 utilsiktede drap på sivile i krigssoner i fjor, opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet i en rapport.

Tallet inkluderte sivile drept i operasjoner i Irak, Afghanistan, Somalia, Jemen og Nigeria, ifølge Pentagon-rapporten.

Forsvarsdepartementet «vurderer at om lag 23 sivile ble drept og omtrent 10 sivile ble såret i løpet av 2020 som følge av amerikanske militære operasjoner», heter det i den årlige rapporten til Kongressen, som er delvis hemmeligstemplet.

I den offentlige delen av rapporten kommer det fram at de fleste ble drept i Afghanistan. Her ble 20 sivile drept, mens en person ble drept av amerikanske styrker i Somalia og en annen i Irak. Det er ikke opplyst om hvor den 23. personen ble drept.

Organisasjonen Airwars, som holder oversikt over sivile ofre etter luftangrep, mener tallene for 2020 er mye høyere. Organisasjonen viser til at et nøkternt anslag viser 102 drap på sivile begått av det amerikanske forsvaret. Det er fire ganger høyere enn Pentagons tall.

FNs fredsbevarende styrke i Afghanistan (UNAMA) har registrert 89 døde og 31 sårede i USA-ledede operasjoner, påpeker Airwars.

For Somalia er tallet sju drepte og i Syria og Irak er tallet seks, hevder organisasjonen.

I 2019 ble i alt 132 sivile drept i amerikanske militæroperasjoner i fire ulike land.