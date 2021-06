ILO: Pandemien har presset over 100 millioner arbeidstakere ut i fattigdom

NTB

Coronapandemien har ført til at ytterligere 100 millioner arbeidere er blitt presset ut i fattigdom, sier FNs arbeidsorganisasjon ILO i en ny rapport.

– Fem år med framgang i innsatsen for å utrydde av fattigdom blant arbeidende er borte, står det i rapporten fra ILO.

Ifølge dem kan 108 millioner flere arbeidere i verden nå kategoriseres som «fattig» eller «ekstremt fattig», sammenlignet med situasjonen i 2019.

De legger til at coronapandemien har ført til at lønna går ned og at tilgangen til gode jobber forsvinner.