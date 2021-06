Nintendo åpner museum i Japan

NTB

Etter å ha åpnet sin første fornøyelsespark i mars, planlegger spillgiganten Nintendo å åpne et museum i Japan våren 2024.

Det såkalte Nintendo-galleriet skal etter planen åpnes i Kyoto, der selskapet har sitt hovedkontor.

De pusser opp en gammel fabrikk som skal forvandles til spillemuseum. Nintendos historie og produkter skal etter planen vises fram på utstilling om tre år.

– Nintendo har diskutert muligheten for å bygge et galleri som kan formidle produktutvikling gjennom historien og filosofien med publikum, sier firmaet i en uttalelse.

Firmaet er mest kjent for Super Mario Bros-spillene, som ble lansert i 1985, to år etter at de begynte å selge Nintendo Entertainment System-konsollene.