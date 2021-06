Mali kastet ut av Den afrikanske union

NTB

Den afrikanske unionen (AU) varsler «umiddelbar suspensjon» av Malis medlemskap etter det andre kuppet på to måneder.

I en uttalelse heter at Mali er stengt ute fra deltakelse i «alle aktiviteter i Den afrikanske union, dens organer og institusjoner, til normal konstitusjonell orden er gjenopprettet i landet».

Tidligere i uken ble Mali midlertidig utestengt fra den vestafrikanske samarbeidsorganisasjonen ECOWAS. Den utestengelsen gjelder til slutten av februar 2022, når det etter planen skal holdes valg i landet.

Assimi Goïta, som har grepet makten i kupp to ganger på under et år i Mali, er utropt til president i landet.