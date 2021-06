Tysk delstatsvalg kan gi viktig hint om politisk styrke nasjonalt

Armin Laschet fra Angela Merkels konservative parti – Den kristeligdemokratiske union (CDU) vil følge valget i delstaten Sachsen-Anhalt søndag nøye. Resultatet kan få konsekvenser for både ham og partiet foran valget i september. Foto: AP NTB

NTB

Delstatsvalget i Sachsen-Anhalt søndag kan gi en viktig pekepinn om styrkeforholdet i tysk politikk – og om hvem som kan komme til å overta etter Angela Merkel.

En epoke i tysk politikk er i ferd med å avsluttes. Angela Merkel har vært statsminister siden 2005, men nå er det slutt.

26. september skal tyskerne velge hennes etterfølger. Og delstatsvalget i Sachsen-Anhalt søndag kan altså gi en viktig pekepinn på hvilke partier og statsministerkandidater som ligger best an.

Løft eller tilbakeslag

Tre politikere kan enten få et viktig løft eller et alvorlig tilbakeslag.

Merkels partikollega Armin Laschet fra Den kristeligdemokratiske union (CDU) – er partiets statsministerkandidat. Den lite karismatiske Laschet er trolig den som har mest på spill.

Laschet står ikke selv på valg i Sachsen-Anhalt, men som leder av CDU og som statsministerkandidat, bør han kunne vise til resultater for partiet.

Laschet ønsker for enhver pris å unngå nye diskusjoner om hans lederegenskaper. Men et dårlig resultat i Sachsen-Anhalt vil kunne føre til en ny strid om hans kandidatur – ikke minst fra hans viktigste rival, Markus Söder, som er en populær politiker fra delstaten Bayern.

De Grønne

De Grønnes partileder Annalena Baerbock er svært populær i Tyskland. I meningsmålinger tidligere i vår har De Grønne fått større oppslutning enn den konservative CDU/CSU-blokken.

De Grønne fikk et løft tidligere i år gjennom sitt gode resultat i valget i delstaten Baden-Württemberg. Men De Grønne har vanligvis vanskeligheter med å overbevise velgere i de mer landlige regionene øst i Tyskland, der Sachsen-Anhalt ligger. Så det er stor spenning knyttet til dette valget.

Spørsmålet om De Grønnes innflytelse dreier seg også om hvilken koalisjon de er villige til å gå inn i.

Sosialdemokratene på defensiven

Olaf Scholz er sosialdemokratenes statsministerkandidat. SPD inngår i den nåværende regjeringskoalisjonen. Scholz trenger desperat et godt resultat – han ligger farlig bak i nasjonale meningsmålinger.

SPDs toppkandidat i delstaten, Katja Paehle, satser stort på å sikre større oppslutning enn i 2016, da partiet fikk 10,6 prosent.

Det blir et hardt slag for SPD dersom oppslutningen i år faller under 10 prosent.

Elefanten i rommet

Elefanten i rommet er det høyreekstreme partiet Alternativ for Tyskland (AfD). For fem år siden oppnådde AfD 24,5 prosent i Sachsen-Anhalt – men ingen ville gå med på å gå i koalisjon med dem.

Hvis AfD sikrer sin posisjon i delstaten – eller til og med innhenter CDU – vil det gi andre partier et alvorlig varselskudd.

AfD er i dag det tredje største partiet i Forbundsdagen, og dermed det største opposisjonspartiet.

Delstatsvalget i Sachsen-Anhalt følges dermed med argusøyne. Resultatet her vil vilse hvor velgernes gunst ligger foran det viktige valget i september.