Biden besøkte Tulsa 100 år etter massakre

USAs president Joe Biden besøker tirsdag Tulsa i Oklahoma, der flere hundre svarte amerikanere ble drept av hvite i en massakre for 100 år siden.

Etter å ha ankommet byen ledet presidenten en minnemarkering for ofrene for massakren.

– Vi kan ikke bare velge hva vi vil vite, og ikke hva vi skal vite. Jeg kom hit for å fylle stillheten. For i stillheten blir sårene dypere, sa han.

Biden er den første amerikanske presidenten som deltar i en slik markering i Tulsa. Han fikk tirsdag også møte tre som overlevde massakren, og som i dag er mellom 101 og 107 år gamle.

På forhånd var det ventet at Biden ville bruke anledningen til å offentliggjøre tiltak for å redusere økonomisk ulikhet mellom svarte og hvite. Det hvite hus har opplyst at de vil ta tak i ulikhet knyttet til eiendom.

Følelsesladd tale

Det var en tydelig beveget Biden som talte på minnedagen for massakren. Det skjer samtidig som USA 100 år etter prøver å ta et oppgjør med ulikheten mellom svarte og hvite.

– Bare fordi historien er taus, betyr ikke det at det ikke skjedde, sa Biden. Han sa at det var «et rent helvete som brøt løs» og at nasjonen nå må ta et oppgjør med «fortielsens synd».

Etter at presidenten forlot minneseremonien, startet deler av forsamlingen å synge den kjente borgerrettighetskampsangen «Ain’t Gonna Let Nobody Turn Me Around».

Markeringen tirsdag stod i sterk kontrast til Donald Trumps besøkt i Tulsa i juni i fjor. Den tidligere presidenten ble møtt av demonstranter.

Flere hundre drept

Tulsa-massakren ble lenge unnlatt fra amerikanske historiebøker og ble i stor grad glemt. De siste tiårene har bevisstheten og oppmerksomheten rundt den grusomme volden økt igjen.

Mellom 31. mai og 1. juni 1921 gikk en hvit mobb løs på det svarte nabolaget Greenwood i Tulsa. Anslagene for hvor mange som ble drept, varierer veldig, men Røde Kors mente tallet var nærmere 300.

Massakren ble utløst av at den svarte mannen Dick Rowland ble pågrepet og mistenkt for å ha forsøkt å voldta en hvit kvinne.

Ryktespredningen om det som senere viste seg å være en uskyldig hendelse, førte til at en rasende hvit mobb samlet seg for å lynsje Rowland.

Ville unngå lynsjing

Ryktene om at han skulle lynsjes, førte til at en gruppe svarte menn tok til våpen og dro til politistasjonen for å redde ham. Det ble løsnet skudd, og deretter eskalerte det voldsomt.

Godt over 1.200 leiligheter og forretninger, samt kirker, skoler og et sykehus, ble ødelagt. 800 sårede ble brakt til sykehus, og omkring 10.000 ble hjemløse.

Rasisme og sosiale ulikheter var blant de viktigste temaene under fjorårets presidentvalg, der Biden vant med overveldende støtte fra afroamerikanere.