Arkeologer gjorde oppsiktsvekkende romersk gravfunn i Storbritannia: Bar preg av henrettelser

Det oppsiktsvekkende høye antallet graver med hodet adskilt fra kroppen tyder på at det ble utført mange henrettelser i den tidligere romerske forsyningsleiren ved Somersham i Cambridgeshire.

Flere av levningene ser ut til å ha blitt henrettet ved halshogging, mener britiske arkeologer.

Arkeologer fra Cambridge Archaeological Unit (CAU) har funnet 52 graver ved en gammel gård kalt Knobbs farm i Somersham, like nord for Cambridge i Storbritannia. 17 av gravene inneholdt halshugde personer.

Ifølge arkeolog Isabel Lisboa er det oppsiktsvekkende at så mange av gravene inneholdt halshuggede mennesker. Vanligvis har man funnet at rundt tre prosent av gravene fra denne tidsalderen i Storbritannia inneholder halshuggede personer, mens her var andelen hele 33 prosent.

Gravene skal stamme fra tredje århundre på et område som skal ha vært et militært depot tilknyttet den romerske hæren i Cambridgeshire.

Henrettet

Flere av levningene bar preg av å ha blitt henrettet knelende, truffet med et sverd bakfra.

De fleste halshuggede levningene hadde hodet gravd ned ved føttene, med ansiktet vendt nedover. En av dem, var ifølge arkeologene, en eldre kvinne, som bar preg av å ha blitt torturert enten like før henrettelsen, eller at kroppen har vært lemlestet like etterpå. Åtte av de 17 henrettede var kvinner.

– Antallet dødsstraffer doblet seg i det tredje århundret og firedoblet seg i det neste, sier Lisboa til BBC. Arkeologene tror ikke henrettelsene har vært ritualistiske, da dette var forbudt under romersk lov.

– Siden gården var knyttet til den romerske hæren, direkte eller indirekte, så ville straffene for lovbrudd tilknyttet leiren være strengere, sier hun.

Trolig soldater eller slaver

Til CNN sier hun at DNA-analyser fra gravene tyder på at de kom fra ny forskjellige grupper som ikke var i slekt. Genene er sporet til både Irland, Skottland og alpene. Ifølge arkeologene tyder dette på at de fleste enten var soldater, som kom fra forskjellige deler av det romerske riket, eller var slaver.

– Romerske lover virker å ha blitt svært hardt håndhevet her ved Knobbs farm, sier Lisboa til CNN.

De aller fleste levningene virker å ha vært over 25 år da de døde, og flere viste tegn til anemi og tannråte, ifølge forskningsartikkelen som ble publisert av Cambridge universitetet i Britannia journal. Flere av levningene skal også ha vært i dårlig forfatning, der det hos enkelte kun var deler av beinrester igjen.