Mannskapet på skipet som brant utenfor Sri Lanka avhøres

Tusenvis av militær- og sikkerhetspersonell renser fortsatt Negombo-stranden, 40 kilometer nord for Colombo, for store mengder plastavfall og annet vrakgods fra det brannskadde skipet. Arkivfoto: Eranga Jayawardena / AP / NTB

NTB

Etterforskere på Sri Lanka har begynt avhør av mannskapet om bord på konteinerskipet fra Singapore som tok fyr 20. mai og slapp ut store mengder plastavfall.

Avhørene begynte med skipets kaptein og maskinsjef mandag på hotellet der de begge sitter i karantene. Ifølge politiet har de avhørt tre fra mannskapet så langt.

Konteinerskipet X-Press Pearl, som ligger ankret opp utenfor havnen i Colombo, begynte å brenne for tolv dager siden. Det fraktet 25 tonn med salpetersyre og store mengder plastråstoff.

Tusenvis av militær- og sikkerhetspersonell renser fortsatt Negombo-stranden, 40 kilometer nord for Colombo, for store mengder plastavfall og annet vrakgods fra det forbrente skipet. Stranden er populær blant turister, og området utenfor benyttes også flittig av fiskere. Nå fryktes det at stranden er ødelagt.

Hendelsen omtales som en av øyas verste økologiske katastrofer til sjøs noensinne.

Fortsatt stiger det tung svart røyk opp fra skipet, og brannmenn jobber fremdeles på stedet. Fartøyet er fortsatt for varmt til at det er mulig å gå om bord.

Den marine miljøvernmyndigheten i landet, MEPA, mener kapteinen visste om en lekkasje av salpetersyre allerede 11. mai, lenge før skipet ankom Sri Lanka. Myndighetene i landet kommer trolig til å saksøke eierne av skipet, samt mannskapet, for skadene hendelsen har ført til.