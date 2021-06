Håp om å iverksette EUs økonomisk redningsplan i juni

Portugals statsminister Antonio Costa sier det er utvist solidaritet og en sterk ansvarsfølelse hos alle 27 medlemsland ved å si ja til en felles gjeldsordning. Den baner veien for en gigantisk redningspakke for å få økonomien på fote igjen etter pandemien. Foto: Olivier Hoslet / pool via AP / NTB

NTB

Ja fra alle EU-landene til en felles gjeldsordning gir håp om å ta i bruk unionens gigantiske redningspakke i juni, opplyser EU-rådet.

– EU er nå i stand til å skaffe den nødvendige finansieringen for den sosiale og økonomiske gjenreisningen i Europa, sier Antonio Costa, statsministeren i Portugal, som for tiden leder rådet.

Den gigantiske redningsplanene på 750 milliarder euro ble utarbeidet i juli in fjor. Planen var imidlertid avhengig av grønt lys fra alle 27 medlemsland før kommisjonen kunne starte lånefinansieringen av planen.

EU-kommisjonen kan nå gå til kapitalmarkedene og låne pengene for å finansiere planen i EU-landenes navn, opplyser Costa.

Det etableres for første gang en felles gjeld for alle medlemslandene. Det blir gjort for å redusere lånekostnadene for de fattigste medlemslandene, et tiltak som i lang tid ble motarbeidet av medlemslandene som regnes som mer nøysomme.

– Regjeringene og nasjonalforsamlingene har utvist solidaritet og en sterk ansvarsfølelse, sier Costa.

– Vi har ikke råd til å kaste bort mer tid. Vi må sikre en rask godkjenning av den første redningsplanen innen slutten av juni, legger han til.

Frankrikes europaminister Clement Beaune sier til avisen Les Echos at EU vil ta kontakt med store internasjonale og europeiske banker fra tirsdag av.

Østerrike og Polen var de siste landene til å vedta den felles gjeldsordningen. Spania og Italia, som begge har vært svært hardt rammet av koronapandemien, er landene som får mest gjennom ordningen. De to landene får nærmere 70 milliarder hver.